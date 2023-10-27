"Готуємо 12-й пакет санкцій": Урсула фон дер Ляєн розповіла про результати саміту в Брюсселі

У Брюсселі 26 – 27 жовтня відбувся саміт ЄС. На ньому обговорювали перегляд довгострокового бюджету ЄС на 2024 – 2027 роки.

Євросоюз продовжує зосереджуватися на підтримці України та готує 12-й пакет санкцій проти Росії, до якого можуть увійти обмеження на імпорт російських діамантів. Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн в ході пресконференції за результатами саміту, повідомляє кореспондентка 24 Каналу у Брюсселі.

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Що розповіли єврочиновники

Урсула фон дер Ляєн зазначила, що зараз Єврокомісія проводить консультації з державами-членами ЄС стосовно нового санкційного пакета проти Росії.

Ми шукаємо, як скоротити решту доходів, які Росія отримує від експорту діамантів до Європи та її партнерів. Це буде зроблено в дуже тісній співпраці з нашими партнерами з "Великої сімки". Ми продовжуємо стежити за ефективним виконанням вже чинних санкцій,

– сказала вона.

Крім того, вона зазначила, що ЄС продовжуватиме надавати фінансову підтримку Україні. Загалом з початку повномасштабного вторгнення ЄС передав майже 83 мільярди євро на допомогу Україні. Фон дер Ляєн також анонсувала, що Єврокомісія представить річну оцінку щодо виконання семи рекомендацій Україною вже в листопаді цього року.

На тлі повідомлень про те, що ЄС поставив лише 30% від обіцяного мільйону боєприпасів, у фінальному комюніке саміту лідери ЄС наголосили на "необхідності прискорити надання військової підтримки Україні", зокрема ракет, систем ППО та амуніції.

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Підтримка України подобається не всім

Словаччина та Угорщина виступають проти проєкту допомоги Україні на 50 мільярдів євро від ЄС. Проросійські керівники цих держав вважають, що "треба домовлятися про мир". Також вони кажуть, нібито немає можливості надавати військову підтримку Україні.