Урсула фон дер Ляєн відреагувала на удар окупантів по вокзалу Краматорська

Російські окупанти цинічно завдали ракетного удару по вокзалу, з якого евакуювалися здебільшого жінки та діти в Краматорську. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн назвала цей воєнний злочин огидним.

Вона висловила співчуття родинам загиблих та особисто президенту України Володимиру Зеленському.

Важливо Внаслідок обстрілу Краматорська вже відомо про 39 загиблих, серед яких – 4 дітей

Ракетний удар сьогодні вранці по залізничному вокзалу, який використовується для евакуації мирного населення в Україні, є огидним. Я вражена втратою життя, і я особисто висловлю свої співчуття президенту Зеленському. Мої думки з родинами загиблих,

– написала Урсула фон дер Ляєн.

Обстріл Краматорська: головне

Вранці 8 квітня окупанти завдали удару "Точкою-У" по залізничному вокзалу Краматорська.



Російська ракета, яка вбила людей на вокзалі / Фото Донецька ОДА

На вокзалі у цей час перебували майже 4 тисячі людей, які чекали на евакуаційні потяги. Близько 90% з них – жінки та діти.

Відомо про 39 загиблих та 89 поранених, серед яких значна кількість з серйозними травмами.



Наслідки обстрілу вокзалу / Фото з фейсбуку Володимира Зеленського

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