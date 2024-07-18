Зміцнення ЄС та підтримка України: головне з промови Урсули фон дер Ляєн після переобрання

Урсулу фон дер Ляєн 18 липня переобрали на посаду президентки Європейської комісії. Вона очолюватиме її ще 5 років.

Кореспондентка 24 Каналу Софія Назаренко розповіла 24 Каналу, що Урсула фон дер Ляєн виступила перед парламентом напередодні голосування. Вона представила свою політичну програму на наступний термін, зокрема мовилось і про підтримку України.

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Заяви Урсули фон дер Ляєн після переобрання

Президентка Єврокомісії наголосила, що Європа буде підтримувати Україну у протистоянні Росії скільки доведеться. Вона також розкритикувала Віктора Орбана через його візит до Москви.

Кореспондентка наголосила, що у своїй заяві Урсула фон дер Ляєн підкреслила необхідність розширення Європейського союзу.

У червні Україна розпочала переговори з ЄС про вступ. Президентка Єврокомісії заявила, що впродовж наступних п'яти років новий склад Єврокомісії активно працюватиме над вступом нових країн до Європейського Союзу,

– сказала Софія Назаренко.

У своїй промові Урсула фон дер Ляєн також зазначила, що Єврокомісія зосередиться на посилені власної безпеки всередині Євросоюзу. Вона запропонувала створити спільний щит ППО та власний оборонний ринок, аби зменшити залежність від закупівель зброї за кордоном.

Назаренко зазначила, що через використання Москвою мігрантів як зброї на фінському кордоні, президентка запропонувала потроїти кількість європейських прикордонників і представників берегових служб.

Урсула фон дер Ляєн та її команда буде боротися із дезінформацією та іноземним втручанням у демократичні процеси Європейського Союзу.