В Уругваї спалахнула будівля посольства Росії: співробітників евакуювали

Ввечері в суботу, 26 квітня, в будівлі російського посольства в Уругваї спалахнула пожежа. Ймовірною причиною займання стала несправність кондиціонера.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на El País.

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У Монтевідео загорілася будівля посольства

У столиці Уругваю Монтевідео одразу дві пожежні бригади вирушили до посольства Росії, розташованого в районі Посітос, після повідомлень про те, що над будівлею піднімається густий стовп диму.

За підтримки місцевої поліції, пожежники намагалися потрапити всередину будівлі, однак не змогли цього зробити через необхідність дотримання дипломатичних процедур. Співробітники поліції також перекрили дорогу в районі посольства, що ускладнило рух транспортних засобів.

Повідомляється, що співробітників посольства евакуювали.

В Уругваї сталась пожежа в будівлі російського посольства: дивіться відео

Пожежу, яка, ймовірно, розпочалася через несправність кондиціонера, за деякий час вдалось ліквідувати. Щоб розпочати роботу, пожежникам довелося використати електропили для демонтажу решітки, яка перешкоджала доступу до вентиляційного каналу, звідки йшов дим.

Для запобігання можливим подальшим інцидентам, керівники та офіцери пожежної служби разом із співробітниками провели ретельну інспекцію приміщень посольства.

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок пожежі немає.

Причиною пожежі в посольстві міг стати кондиціонер / Фото: El País