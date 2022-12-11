Кадиров влаштував каральну операцію в Урус-Мартан: чоловіків хочуть відправити на війну

У місті Урус-Мартан в тимчасово окупованій Ічкерії трапився конфлікт між представником росгвардії та ДАІ. Місцеві мешканці стали на бік гвардійця, тож посіпака Путіна Рамзан Кадиров вирішив помститися.

Рамзана Кадирова дуже розлютило те, що люди стали на сторону гвардійця. Тож він вирішив мститися цілому місту за те, що ніхто не заступився за інспектора ДАІ, повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал.

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До міста прибули каральні загони

До Урус-Мартана відправили каральні загони, які полюватимуть на чоловіків та забиратимуть їх на війну. Дон-дон каже, що відправить всіх чоловіків на фронт, бо ті нібито ховалися за жінками і не заступилися за інспектора. У місті буквально почалися облави.

Облави в Урус-Мартан: дивіться відео

Російські телеграм-канали стверджують, що увечері 10 грудня гвардієць навмисно дрифтував перед інспектором ДАІ, і коли той зробив йому зауваження, почався конфлікт. Довкола зібрався натовп, але ніхто не поспішав розборонити чоловіків. Коли гвардієць вдарив ДАІшника, той відкрив вогонь із пістолета.

Тих, хто спостерігав за конфліктом, Кадиров називає "зіваками" і стверджує, що в нього є списки тих, хто був свідком конфлікту, тож на них буквально почали полювання. Тож в Урус-Мартані кадирівці почали рейди, перевіряють документи всіх у пошуках тих, хто був свідком конфлікту

Ті люди, які там були, якщо ви чоловіки, ви ж хотіли побитися, тож бийтеся зі співробітниками. Або ми заберемо вас і відправимо туди, де триває "спецоперація". У нас є ваші списки, тож збирайте ваші речі і готуйтеся до відправлення на "спецоперацію". Ви показали своє істинне обличчя, тож ми знатимемо, як далі з вами вести діалог,

– пригрозив Кадиров.

Кадиров пригрозив мешканцям Урус-Мартана: дивіться відео

Цікаво, що російські телеграм-канали не можуть визначитися. То нібито люди стали на бік гвардійця у сутичці, то буцімто ніхто нічого не робив і просто спостерігав. Та факт залишається фактом – дон-дон вирішив влаштувати каральну операцію проти мешканців міста тимчасово окупованої Росією Республіки Ічкерія.