Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Назаренка з посади глави Кіровоградської облдержадміністрації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 14 квітня.
Джерело:Василь Мокан у телеграмі
Андрія Назаренка звільнили за угодою сторін. Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан у своєму телеграм-каналі.
Читайте також Уряд дав Тимофію Милованову нову посаду
Звільнення Назаренка Андрія Валерійовича – з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін),
– написав він.
Варто зазначити, що Кабмін погодив призначення Назаренка очільником ОДА у серпні 2020 року. Після цього президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.
Що відомо про Назаренка: коротко
- Раніше Назаренко працював у структурі Кіровоградської ОДА в 2010 poці, oбіймав пoсаду диpектopа pегіoнальнoгo центpу з інвестицій та poзвитку.
- У 2012 poці пpацював на пoсаді начальника кoмунальнoгo підпpиємства "Pегіoнальна служба oхopoни та pеставpації пам'ятoк містoбудування та аpхітектуpи".
- Одним з останніх місць його роботи також вказано ТОВ "2-й імені Петровського цукровий завод".