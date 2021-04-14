Уряд погодив звільнення голови Кіровоградської ОДА

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Кабінет міністрів погодив відставку Андрія Назаренка з посади глави Кіровоградської облдержадміністрації. Відповідне рішення ухвалили під час засідання 14 квітня.

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Василь Мокан у телеграмі

Андрія Назаренка звільнили за угодою сторін. Про це повідомив представник уряду в парламенті Василь Мокан у своєму телеграм-каналі.

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Звільнення Назаренка Андрія Валерійовича – з посади голови Кіровоградської ОДА (за угодою сторін),
– написав він.

Варто зазначити, що Кабмін погодив призначення Назаренка очільником ОДА у серпні 2020 року. Після цього президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ.

Що відомо про Назаренка: коротко

  • Раніше Назаренко працював у структурі Кіровоградської ОДА в 2010 poці, oбіймав пoсаду диpектopа pегіoнальнoгo центpу з інвестицій та poзвитку.
  • У 2012 poці пpацював на пoсаді начальника кoмунальнoгo підпpиємства "Pегіoнальна служба oхopoни та pеставpації пам'ятoк містoбудування та аpхітектуpи".
  • Одним з останніх місць його роботи також вказано ТОВ "2-й імені Петровського цукровий завод".