Уряд денонсував Угоду СНД про співробітництво в туризмі

Україна денонсувала Угоду про співробітництво в галузі туризму. Також наша держава не ставатиме учасницею Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД.
Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 23 червня. Кабінет Міністрів вважає недоцільною подальшу участь України у відповідних домовленостях.
Зверніть увагу Покинути легко, повернутися – ні, – Лукашенко відзначився заявою про вихід України з СНД
Чому ухвалили таке рішення
Україна денонсувала угоду через збройну агресію Росії. Адже держава-окупант є стороною в цих угодах.
"У зв'язку зі збройною агресією Росії проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а перспективи налагодження такої співпраці, зокрема в межах згаданих Угод, надалі відсутні", – мовиться в повідомленні.Нагадаємо! Угоду про співробітництво уклали 23 грудня 1993 року у Туркменістані, в місті Ашхабаді.
Зазначається, що співпраця в галузі туризму з іншими державами – сторонами цих угод – вже забезпечується двосторонніми нормативними актами.
З яких ще угод вийшла Україна
- Уряд вирішив вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.
- Також Київ покинув Угоду щодо правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.
- Окрім цього, Україна покинула Угоду про міждержавний резерв засобів захисту тварин.
- Ще в лютому наша держава вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.