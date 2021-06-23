Уряд денонсував Угоду СНД про співробітництво в туризмі

23 червня 2021 , 16:19
Читать новость на русском

Джерело:

Урядовий портал

Україна денонсувала Угоду про співробітництво в галузі туризму. Також наша держава не ставатиме учасницею Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 23 червня. Кабінет Міністрів вважає недоцільною подальшу участь України у відповідних домовленостях.

Зверніть увагу Покинути легко, повернутися – ні, – Лукашенко відзначився заявою про вихід України з СНД

Чому ухвалили таке рішення

Україна денонсувала угоду через збройну агресію Росії. Адже держава-окупант є стороною в цих угодах. 

"У зв'язку зі збройною агресією Росії проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а перспективи налагодження такої співпраці, зокрема в межах згаданих Угод, надалі відсутні", – мовиться в повідомленні.

Нагадаємо! Угоду про співробітництво уклали 23 грудня 1993 року у Туркменістані, в місті Ашхабаді.

Зазначається, що співпраця в галузі туризму з іншими державами – сторонами цих угод – вже забезпечується двосторонніми нормативними актами.

З яких ще угод вийшла Україна

  • Уряд вирішив вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.
  • Також Київ покинув Угоду щодо правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.
  • Окрім цього, Україна покинула Угоду про міждержавний резерв засобів захисту тварин.
  • Ще в лютому наша держава вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.

Що відомо про СНД?

Це регіональна організація. До СНД входять пострадянські країни. У 1991 році Україна стала один із ініціаторів. Наша держава ніколи не була членом СНД, однак мала асоційоване членство. 
Автор: Анастасія Мигидюк