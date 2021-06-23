Уряд денонсував Угоду СНД про співробітництво в туризмі

Україна денонсувала Угоду про співробітництво в галузі туризму. Також наша держава не ставатиме учасницею Угоди про Раду з туризму держав-учасниць СНД.

Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду 23 червня. Кабінет Міністрів вважає недоцільною подальшу участь України у відповідних домовленостях.

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Чому ухвалили таке рішення

Україна денонсувала угоду через збройну агресію Росії. Адже держава-окупант є стороною в цих угодах.

"У зв'язку зі збройною агресією Росії проти України фактичне співробітництво з Росією припинене, а перспективи налагодження такої співпраці, зокрема в межах згаданих Угод, надалі відсутні", – мовиться в повідомленні.

Угоду про співробітництво уклали 23 грудня 1993 року у Туркменістані, в місті Ашхабаді.

Зазначається, що співпраця в галузі туризму з іншими державами – сторонами цих угод – вже забезпечується двосторонніми нормативними актами.

З яких ще угод вийшла Україна

Уряд вирішив вийти з Угоди про співробітництво та взаємодопомогу в митних справах від 15 квітня 1994 року.

Також Київ покинув Угоду щодо правил визначення походження товарів країн, що розвиваються.

Окрім цього, Україна покинула Угоду про міждержавний резерв засобів захисту тварин.

Ще в лютому наша держава вийшла з угод про цивільну авіацію та про використання повітряного простору.