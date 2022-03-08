Уряд дозволив укладати шлюб з військовослужбовцем без його присутності

Кабмін спростив укладання шлюбів з військовослужбовцями за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.

Відповідну постанову "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" від 7 березня 2022 р. № 213 оприлюднено на сайті уряду.

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Як відбувається реєстрація

Реєстрація шлюбу може проводитись, якщо один із наречених є військовослужбовцем і не може бути присутнім. При цьому військовослужбовець подає заява про реєстрацію шлюбу безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві.

Заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу має містити відомості про нього та особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім'я та по-батькові, дату народження, громадянство.

Факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).

Також передбачається, що укладення шлюбу може відбуватися без особистої присутності одного або обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку з тим, хто відсутній, або з обома.

Нагадаємо, з початку війни в Україні одружилися майже 4000 пар.

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