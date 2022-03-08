Уряд дозволив укладати шлюб з військовослужбовцем без його присутності
8 березня 2022 , 09:45Читать новость на русском
Джерело:Урядовий портал
Кабмін спростив укладання шлюбів з військовослужбовцями за їхньої фізичної відсутності під час реєстрації.
Відповідну постанову "Деякі питання державної реєстрації шлюбу в умовах воєнного стану" від 7 березня 2022 р. № 213 оприлюднено на сайті уряду.
Читайте також: Відсьогодні 6 500 гривень можуть отримати українці в межах єПідтримки
Як відбувається реєстрація
- Реєстрація шлюбу може проводитись, якщо один із наречених є військовослужбовцем і не може бути присутнім. При цьому військовослужбовець подає заява про реєстрацію шлюбу безпосередньому командиру (керівнику), яким засвідчується справжність підпису на відповідній заяві.
- Заява військовослужбовця про державну реєстрацію шлюбу має містити відомості про нього та особу, з якою він бажає зареєструвати шлюб: прізвище, власне ім'я та по-батькові, дату народження, громадянство.
- Факт реєстрації шлюбу може засвідчуватися актом про укладання шлюбу, який складається безпосереднім командиром (керівником) військовослужбовця, та скріплюється гербовою печаткою відповідного органу (військового формування).
- Також передбачається, що укладення шлюбу може відбуватися без особистої присутності одного або обох наречених з використанням доступних засобів відеозв'язку з тим, хто відсутній, або з обома.
Нагадаємо, з початку війни в Україні одружилися майже 4000 пар.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!