Уряд дозволив в'їзд в Україну з експрес-тестом на антиген чи документом про вакцинацію

Кабмін суттєво послабив карантин в Україні. Нові правила також стосуватимуться в'їзду на територію держави. Тепер можна пред'являти не лише ПЛР-тест на коронавірус.

Так, тепер при в'їзді на територію України можна показувати, крім ПЛР, експрес-тести на антиген або документ про вакцинацію. Щоправда, експрес-тести повинні бути зроблені не пізніше, ніж за 72 години до перетину кордону.

Важливо Україна суттєво послаблює карантин

Послаблення карантину в Україні

Крім правил в'їзду, інші карантинні обмеження теж пом'якшили. Наприклад, ресторани та кафе тепер зможуть працювати цілодобово. Відстань між столиками дозволили зменшувати з 2 до 1,5 метрів.

Нічні клуби теж зможуть працювати.

Крім того, дозволили концерти та масові заходи. Однак повинно бути не менше 4 квадратних метрів площі на одну особу, наповненість залу – не більше двох третин місць. Однак обмежень не буде, якщо усі відвідувачі матимуть негативний ПЛР, експрес-тест на антиген чи документ про вакцинацію.

Людей в кіно та концертних залах будуть садити по-іншому: 2 ряди заповнені, один порожній.

Готелі, кемпінги, хостели зможуть працювати.

До речі, також змінили правила визначення "зеленого" рівня епіднебезпеки. Одна з цих умов – на території України не повинно бути "червоних" регіонів.