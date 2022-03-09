Уряд формує нові резерви, щоб армія була забезпечена всім, – Шмигаль

Кабінет Міністрів формує нові резерви, щоб українські Збройні сили були забезпечені всім необхідним. Про це у звернення 9 березня розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що Україна вже два тижні чинить опір російській навалі. І продовжить – до перемоги.

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Уряд формує резерви забезпечення для ЗСУ

Ми формуємо нові резерви та акумулюємо ресурси, щоби наша армія була забезпечена всім необхідним і для оборони, і для подальшого звільнення окупованих територій,

– наголосив Денис Шмигаль.

За його ж словами:

Вчора, 8 березня, відбувся черговий аукціон із продажу військових облігацій – на 6,6 мільярда гривень.

А Національний банк України ухвалив рішення викупити військові облігації Уряду ще на 20 мільярдів.

Повне відео звернення Дениса Шмигаля:

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