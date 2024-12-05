Уряд Франції відправили у відставку: чи вплине це на підтримку України

Відставка уряду Франції та неспроможність ухвалити бюджет вплине і на виділення військової допомоги Україні. Це підтверджує і міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Як вплине ситуація у Франції на підтримку України

Падіння уряду Франції в середу та неспроможність прийняти бюджет можуть ускладнити збільшення військової підтримки України. Попри обіцянки Еммануеля Макрона допомагати Києву стільки, скільки буде потрібно, проблеми з виділенням додаткових пакетів допомоги можуть бути суттєвими.

Так, у ЗМІ нагадали, що у листопаді Франція завершила підготовку близько 2 000 українських військових, також в рамках підтримки надавали броньовану техніку для переміщення військ і розвідки, гаубиці CAESAR, протитанкові ракетні установки, ракети "земля – повітря" та радари для поля бою.

Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню, який, до слова, може стати новим прем'єр-міністром, уже підтвердив, що Україна отримає менше допомоги, ніж планувалося. Зокрема, Україна не отримає 3 мільярди доларів допомоги, які зобов'язалася надати Франція.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 грудня французький парламент відправив уряд у відставку. За висловлення вотуму недовіри проголосував 331 депутат.