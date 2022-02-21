Уряд готує послаблення карантину на весняно-літній період, – Шмигаль

Через покращення ситуації з коронавірусом в Україні, Кабінет Міністрів планує змінити карантинні заходи у помаранчевих та зелених зонах у весняно-літній період.

Відповідне завдання Міністерству охорони здоров'я дав прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час селекторної наради.

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В Україні покращилась ситуація з COVID-19

У МОЗ прозвітували, що вперше за останні чотири тижні кількість нових випадків коронавірусу склала менш як 200 тисяч за тиждень. В організації також повідомили про зменшення кількості госпіталізацій.

МОЗ перегляне карантинні обмеження

За минулий тиждень до лікарень потрапили 20 тисяч пацієнтів, що на 4 тисячі менше, ніж тижнем раніше.

Відтак Шмигаль закликав МОЗ проаналізувати карантинні обмеження з урахуванням епідемічної ситуації та рекомендацій країн Європейського Союзу.

Та, за необхідності, внести зміни до тих вимог, що діятимуть після 31 березня у "помаранчевих" та "зелених" зонах з огляду на весняно-літній період.

Денис Шмигаль – прем'єр-міністр “Низка європейських країн уже послаблює карантинні заходи для туристичних поїздок. У березні, за прогнозами, ми вийдемо на стабілізацію епідемічної ситуації. Тож маємо зараз напрацювати нові рішення на весняно-літній період”.

Актуальна статистика поширення COVID-19 в Україні

За минулу добу в Україні зафіксували 13 562 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби, з них 1 254 хворих – діти.

За весь час пандемії в країні зареєстрували 4 734 333 випадків захворювання на COVID-19. З них 104 645 – летальні.

Наразі у жовтій зоні епідемічної небезпеки перебувають чотири регіони, у червоній – 5 областей.

Детально У МОЗ назвали області, які залишаються у червоній зоні