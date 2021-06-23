Уряд хоче ввести відповідальність за проникнення на військові об'єкти

В Україні за самовільне проникнення на військові об'єкти хочуть карати штрафом до 51 тисячі гривень. Кабінет Міністрів схвалив відповідний законопроєкт на засіданні 23 червня.
Відповідно до підтриманого урядом документу, за самовільне проникнення на військові об'єкти пропонують встановити адміністративну відповідальність.
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Тим, хто проникне на військовий об'єкт, загрожуватиме
- штраф від 500 до 1 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 8,5 до 17 тисяч гривень) з конфіскацією спорядження, за допомогою якого здійснено правопорушення або без такого;
- за повторне порушення протягом року каратимуть штрафом від 17 до 34 тисяч гривень з конфіскацією спорядження;
- якщо ж проникнення відбулося в умовах особливого періоду, то зловмиснику доведеться заплатити від 17 до 51 тисячі гривень, спорядження також конфіскують.
До військових об'єктів належать
- частина території з розміщенням на ній будівель, споруд, майданчиків для відкритого зберігання військової або іншої техніки, боєприпасів і майна;
- військові транспортні засоби, озброєння і військова техніка, будівлі, які стоять окремо, приміщення в цих будинках, які огороджені огорожею з розміщенням вивісок про їх належність до визначених об'єктів: Міноборони, Збройних сил України, Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, правоохоронних та розвідувальних органів, інших військових формувань.
До слова, тепер за цей проєкт закону має проголосувати Верховна Рада.