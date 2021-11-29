Американское издание Axios получило в свое распоряжение засекреченное обращение правительства Германии к Конгрессу США. Немцы просят американцев отказаться от санкций в отношении "Северного потока-2".

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Это несмотря на то, что российские войска продолжают бряцать оружием на украинских границах, а запуск "Северного потока-2" чреват полным прекращением транзита газа через Украину, что развяжет руки Путину для масштабного наступления.

Правительство Меркель пошло на мягкий шантаж

Итак, в закрытом документе немецкое правительство просит Конгресс США отказаться от санкций и не мешать запуску "СП-2". Если же Вашингтон все же пойдет на введение ограничений, то это, по мнению немцев, "ослабит доверие к США и в конечном итоге нанесет ущерб трансатлантическому единству".

Проще говоря, правительство Меркель пошло на мягкий шантаж Вашингтона, ведь Байден ставил перед собой цель сплотить Запад, а если он введет санкции, то Германия этому сплочению может помешать.

Здесь важно отметить, что по данным Axios, это обращение к Конгрессу было засекреченным, то есть носило подковерный характер – одни политики пытались договориться с другими.

Путин устроил газовую войну

Почему вообще немцы выступили с таким обращением, ведь Байден, хоть и высказывается против запуска "Северного потока-2", весной этого года, все же пошел на уступки и отменил некоторые санкции, что позволило достроить газовый проект Путина?



Байден заключил с Меркель сделку еще летом 2021 года / Фото Getty Images

В качестве гарантий того, что такой шаг не обернется против Украины, Ангела Меркель и Джо Байден уже в июле заключили сделку, согласно которой Германия взяла на себя обязательства принять меры. В том числе настаивать на санкциях на уровне ЕС, если Россия использует газ в качестве оружия против Украины и Европы.

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Но вся проблема в том, что это уже происходит, и в Европе это прекрасно чувствуют – ведь Путин, чтобы склонить ЕС к запуску "СП2", устроил настоящую газовую войну, из-за чего цены на европейском рынке газа подскочили до небес.

Но немцы в упор этого не замечают. Как и того, что Кремль намеренно не бронировал дополнительные мощности через украинскую ГТС. Германия до сих пор считает, что "СП-2" не несет прямой угрозы Украине.

Мол, сделки Байдена Меркель достаточно, чтобы заставить Путина, даже после запуска "Северного потока-2", продолжить транзит через Украину.

В немецком посольстве занервничали

Возникают большие сомнения, ведь Германия не сумела даже свой рынок газа защитить от шантажа Путина, что уже говорить об Украине. И в Конгрессе это прекрасно понимают, потому в последние дни там сильно активизировались республиканцы.

Они выдвинули на голосование поправки к оборонному бюджету США, где требуют введения санкций против "Северного потока-2", в плоть до его полной остановки.



Германия не защитила от шантажа Путина даже свой рынок газа / Фото Getty Images

Но, по мнению немцев, такой шаг будет только на руку Путину. Мол, из-за этих санкций Германия поссорится с США, и Кремль этим воспользуется. Более того, санкции, якобы аннулируют все обязательства Германии перед США и Украиной.

Но опасность для Германии и "СП-2" в том, что голосование за санкционные поправки пройдет уже вскоре. Потому в немецком посольстве так и занервничали.

Киев не верит в сделку между Байденом и Меркель

В Офисе Президента Украины уже заявили, что шокированы, опечалены и сбиты с толку усилиями Германии по спасению самого опасного геополитического проекта России.

Сам Зеленский не так давно призывал конгрессменов США проголосовать за санкционную поправку. Это говорит о том, что в Киеве просто не верят в действенность сделки между Байденом и Меркель. Она не способна в полной мере защитить Украину.

Между тем, в посольстве Германии в Украине уверяют, что переживать Киеву не стоит, ведь в ближайшие полгода "Северный поток-2" точно не запустят. Об этом заявила посол Германии в Украине Анка Фельдхузен, комментируя предложение Зеленского об увеличении транзита российского газа через украинскую ГТС по сниженному тарифу.

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И это заявление звучит логично, ведь 16 ноября немецкое Федеральное сетевое управление, которое и занимается вопросом запуска "Северного потока-2", остановило процесс сертификации.

Условием для возобновления сертификации является соответствие газопровода европейским директивам и немецкому законодательству. Чему Газпром сильно сопротивляется.

Что может помешать Кремлю

Но здесь есть одна лазейка для россиян – ведь "Газпром", конечно не без согласия своих немецких партнеров, может запустить "Северный поток-2" не дожидаясь сертификации. Причина может быть банальна – кризис на газовом рынке Германии.

Конечно, за такое нарушения законодательства Германии предусмотрен штраф в 1 миллион евро, но Кремлю куда выгоднее заплатить этот штраф и наплевать на все европейские директивы.

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И здесь есть две важные новости, которые могут помешать планам Кремля. Первая – в Администрации Байдена четко заявили, что, как минимум, будут требовать от Германии соблюдения соглашения между Меркель и Байденом.

Кроме того, в Госдепе США заявили следующее: "Сохранение отношений с Берлином и отстаивание интересов Украины – это не предложение либо-либо. Мы делаем и то, и другое наиболее эффективным способом".

И вторая – все-таки то правительство, которое требует от Конгресса не вводить санкции – совсем скоро уходит в отставку, а потому есть большие надежды на новое правительство Олафа Шольца.

Конечно, рассчитывать на то, что немцы откажутся от "СП2" не стоит. Но новый канцлер, под давлением партии "Зеленых", точно будет добиваться соблюдения всех правил эксплуатации путинского проекта. А это значит, что он может превратиться исключительно в экономический проект.

К тому же, новое правительство отнюдь не угрожает США каким-то разрывом отношений.

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Поэтому украинским дипломатам, а тем более "Нафтогазу", который теперь участвует в сертификации "Северного потока-2", стоит и дальше лоббировать наши украинские интересы.

Однако в то же время не стоит концентрировать внимание на том лишь – как остановить "СП2". Важно понимать, как нам с ним уживаться в будущем и как сделать его менее опасным.