Уряд не розглядає тотальних локдаунів, – міністр Марченко

Динаміка поширення коронавірусу залежить від свідомості громадян. Водночас запровадження карантину може вплинути на економіку України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, можливий локдаун в Україні зараз немає жодного сенсу.

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Чи планує уряд посилювати карантин

На думку міністра фінансів, єдиний і можливий "рецепт" від посилених карантинів – це вакцинація. Саме до неї й варто закликати людей, а не лякати можливими локдаунами, адже поки таких ініціатив немає.

Уряд не розглядає тотальних локдаунів. Проте будуть певні обмеження, якщо територія потрапить у червону зону (карантину – 24 канал),

– зазначив Марченко.

За словами очільника Мінфіну, якщо більшість громадян будуть вакциновані, то обмеження будуть мінімальними. Місцева влада разом із центральною мають діяти спільно. Насамперед вони мають створити умови для:

лікування;

вакцинації;

мінімізації наслідків.

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щепили понад 6 мільйонів людей. З них 2 дози отримали – 5000 осіб.

Сергій Марченко про посилений карантин в Україні: відео

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