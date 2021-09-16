Уряд не розглядає тотальних локдаунів, – міністр Марченко

16 вересня 2021 , 17:26
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Джерело:

24 канал

Динаміка поширення коронавірусу залежить від свідомості громадян. Водночас запровадження карантину може вплинути на економіку України.

Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр фінансів Сергій Марченко. За його словами, можливий локдаун в Україні зараз немає жодного сенсу.

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Чи планує уряд посилювати карантин

На думку міністра фінансів, єдиний і можливий "рецепт" від посилених карантинів – це вакцинація. Саме до неї й варто закликати людей, а не лякати можливими локдаунами, адже поки таких ініціатив немає.

Уряд не розглядає тотальних локдаунів. Проте будуть певні обмеження, якщо територія потрапить у червону зону (карантину – 24 канал),
– зазначив Марченко.

За словами очільника Мінфіну, якщо більшість громадян будуть вакциновані, то обмеження будуть мінімальними. Місцева влада разом із центральною мають діяти спільно. Насамперед вони мають створити умови для:

  • лікування;
  • вакцинації;
  • мінімізації наслідків.
Довідка. Від початку вакцинальної кампанії в Україні  щепили понад 6 мільйонів людей. З них 2 дози отримали – 5000 осіб.

Сергій Марченко про посилений карантин в Україні: відео

Вакцинація в Україні та світі: останні новини

  • В Україні затвердили проєкт Держбюджету на 2022 рік. На вакцинацію проти коронавірусу планують спрямувати 6 мільярдів гривень.
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Автор: Роман Стек