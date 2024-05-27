Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації Михайло Радуцький, пише "Телеграф".

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Що саме сказав Михайло Радуцький

"На мою думку, такий пункт в постанові це, скоріш за все, технічне недопрацювання. Впевнений, що на засідання Уряду винесуть постанову без заборони роботи маркетпрайсерів. Як голова Комітету з питань здоров’я нації виступаю проти такого пункту постанови (про заборону роботи маркетпрайсерів) Уряду. Вона обмежує конкуренцію на ринку та може призвести до того, що українці будуть купувати дорожчі медичні препарати", – наголосив народний депутат.

За словами Михайла Радуцького, Міністр охорони здоров'я запевнив його, що заборони роботи аптечних маркетплейсів не буде.

Наголошую на тому, що це лише проєкт постанови. Як народний депутат не можу безпосередньо впливати на виконавчу владу. Але можу здійснювати депутатський контроль, писати депутатські звернення, звертатися до профільного міністра. Міністр Віктор Ляшко запевнив мене, що у постанові, яку винесуть на розгляд Уряду, цього пункту (про заборону роботи маркетпрайсерів) не буде,

– підкреслив голова комітету з питань здоров'я нації.

Мовиться про проєкт постанови "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з виробництва лікарських засобів, оптової та роздрібної торгівлі лікарськими засобами, імпорту лікарських засобів (крім активних фармацевтичних інгредієнтів)". Цей документ ініціювала Держлікслужба після того, як звернулися певні аптечні мережі.

Коментуючи проєкт постанови, Михайло Радуцький також зазначив: "У постанові є пункти, які стосуються наших євроінтеграційних зобов'язань. Наприклад, про те, що ліки можна буде придбати винятково в аптеках, що мають відповідну ліцензію на діяльність. Водночас маркетпрайсери не продають ліки, а лише дозволяють їх забронювати, щоб потім купити в аптеках".

Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації працює над тим, щоб здешевити ліки в аптеках. Для цього в нас є декілька ініціатив: заборона реклами на упаковках медичних препаратів, плануємо вплинути на маркетингові платежі в аптеках. Незабаром відповідні законопроєкти планує розглянути парламент,

– наголосив Михайло Радуцький.

Нагадаємо, що інформація про можливість заблокувати в Україні роботу сервісів з бронювання ліків збурила українців. Петицію про недопущення таких дій, яку ініціював портал tabletki.ua підписали понад 30 тисяч громадян. Після цього Міністерство охорони здоров'я і Держлікслужба організували нараду за участі представників провідних прайс-агрегаторів. Там домовились, що проєкт відкладуть до внесення змін, напрацьованих Держлікслужбою спільно з представниками прайс-агрегаторів.