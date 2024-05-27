Об этом сообщил председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий, пишет "Телеграф".

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Что именно сказал Михаил Радуцкий

"По моему мнению, такой пункт в постановлении это, скорее всего, техническая недоработка. Уверен, что на заседание Правительства вынесут постановление без запрета работы маркетпрайсеров. Как председатель Комитета по вопросам здоровья нации выступаю против такого пункта постановления (о запрете работы маркетпрайсеров) Правительства. Оно ограничивает конкуренцию на рынке и может привести к тому, что украинцы будут покупать более дорогие медицинские препараты", – отметил народный депутат.

По словам Михаила Радуцкого, Министр здравоохранения заверил его, что запрета работы аптечных маркетплейсов не будет.

Подчеркиваю, что это только проект постановления. Как народный депутат не могу непосредственно влиять на исполнительную власть. Но могу осуществлять депутатский контроль, писать депутатские обращения, обращаться к профильному министру. Министр Виктор Ляшко заверил меня, что в постановлении, которое вынесут на рассмотрение Правительства, этого пункта (о запрете работы маркетпрайсеров) не будет,

– подчеркнул председатель комитета по вопросам здоровья нации.

Речь идет о проекте постановления "О внесении изменений в Лицензионные условия осуществления хозяйственной деятельности по производству лекарственных средств, оптовой и розничной торговли лекарственными средствами, импорта лекарственных средств (кроме активных фармацевтических ингредиентов)". Этот документ инициировала Гослекслужба после того, как обратились определенные аптечные сети.

Комментируя проект постановления, Михаил Радуцкий также отметил: "В постановлении есть пункты, которые касаются наших евроинтеграционных обязательств. Например, о том, что лекарства можно будет приобрести исключительно в аптеках, имеющих соответствующую лицензию на деятельность. В то же время маркетпрайсеры не продают лекарства, а только позволяют их забронировать, чтобы потом купить в аптеках".

Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации работает над тем, чтобы удешевить лекарства в аптеках. Для этого у нас есть несколько инициатив: запрет рекламы на упаковках медицинских препаратов, планируем повлиять на маркетинговые платежи в аптеках. Вскоре соответствующие законопроекты планирует рассмотреть парламент,

– отметил Михаил Радуцкий.

Напомним, что информация о возможности заблокировать в Украине работу сервисов по бронированию лекарств возмутила украинцев. Петицию о недопущении таких действий, которую инициировал портал tabletki.ua подписали более 30 тысяч граждан. После этого Министерство здравоохранения и Гослекслужба организовали совещание с участием представителей ведущих прайс-агрегаторов. Там договорились, что проект отложат до внесения изменений, наработанных Гослекслужбой совместно с представителями прайс-агрегаторов.