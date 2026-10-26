"Шукають кандидатів із репутацією": уряд оголосив конкурс на очільника АРМА

Кабінет Міністрів 26 жовтня оголосив конкурс на посаду нового керівника АРМА. До участі запрошують кандидатів з управлінським досвідом та бездоганною репутацією.

Про відкриття відбору повідомив Корецький. За словами прем'єр-міністра, агентству потрібен керівник, якому довірятимуть суспільство та міжнародні партнери.

Завдання нового керівника

АРМА займається виявленням, розшуком та управлінням активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

"Запрошую до участі всіх, хто має управлінський досвід, бездоганну репутацію та бажання бути корисним своїй країні. Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави", – зазначив Корецький.

Під час війни кожен арештований актив має працювати в інтересах держави,

– наголосив Корецький.

Конкурс триватиме до 26 листопада 2026 року. Слід зауважити, що претендент на посаду голови АРМА повинен мати вищу юридичну або економічну освіту, щонайменше 5 років професійного стажу та 3 роки досвіду на керівних посадах.

До наступного етапу відберуть кандидатів, які наберуть понад 55 балів за тестом на когнітивні здібності. За результатами обох тестувань сформують рейтинг, а перші десять учасників пройдуть співбесіди.

Ярослава Максименко виконує обов'язки голови Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) з 13 серпня 2025 року, після звільнення з посади Олени Думи.