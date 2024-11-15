Уряд змінив умови бронювання від мобілізації

В Україні провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. Внаслідок цього виявили багато проблем.

Їх планують усунути, оновивши критерії стосовно бронювання та умов для його отримання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

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В Україні змінять критерії щодо бронювання

Як і обіцяли, до 15 листопада провели аудит підприємств та організацій, які мають статус критичних та мають право бронювати співробітників. За результатами аудиту було виявлено низку проблемних моментів, які потрібно усунути,

– йдеться у повідомленні.

Як розповів прем'єр, першочергово регіональні та галузеві критерії критичності підприємств тепер будуть погоджуватись із Міноборони та Мінекономіки. Також для приватного сектору вводять обов'язкові пункти для бронювання працівників.

Йдеться про зарплатний критерій та відсутність боргів перед бюджетом. Зокрема, нарахована середня зарплата у підприємстві й у заброньованого працівника повинна бути не менше 2,5 мінімальних зарплат.

Шмигаль каже, що це дозволить зменшити ризик зловживань, коли компанії працевлаштовують людину заради "тіньової" домовленості про бронювання. Крім вищезгаданого, є ще одне важливе нововведення. Так, усі бронювання з 1 грудня здійснюватимуть через Дію.

За його словами, відбуватиметься щомісячний моніторинг підприємств та організацій, щоб вони відповідали всім критеріям. Відповідальним міністерствам доручено детально пояснити всі аспекти та логіку оновленої системи.

"Новий порядок діятиме з 1 грудня. Для всіх, хто вже має відстрочки, буде перехідний період на нові умови до 28 лютого. До цієї дати всі підприємства мають поновити бронювання своїх працівників згідно з новими умовами незалежно від того, як і коли воно відбувалося", – резюмував Шмигаль.