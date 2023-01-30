Уряд оприлюднив новий порядок бронювання працівників під час мобілізації

Під час повномасштабної війни керівники певних підприємств можуть забронювати своїх працівників від призову. Нещодавно Кабінет Міністрів визначив новий порядок цієї процедури.

Урядовці вже оприлюднили документ про новий порядок бронювання. Його затверджено постановою Кабінету міністрів №76 від 27 січня.

До теми Відтепер новий порядок: уряд затвердив процедуру бронювання військовозобов'язаних

Що передбачає новий порядок

Перш за все, урядовці наголосили, що підприємства, які належать до критично важливих, виконують мобілізаційні завдання або виробляють товари, роботи та послуги для військових, можуть забронювати до 50% своїх військовозобов'язаних працівників на строк до 6 місяців.

Крім того, військовозобов'язані керівники зазначених підприємств та їх заступники, а також працівники ПЕК із переліку Міненерго підлягають бронюванню, незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності.

Відповідно до порядку підприємство є критично важливим для економіки у разі відповідності трьом із семи критеріїв:

загальна сума сплачених податків та інших зборів (від 1,5 мільйона євро);

сума надходжень в інвалюті (еквівалент 32 мільйони євро);

стратегічне значення для економіки та безпеки країни згідно з постановою КМУ №83 від 2015 року;

важливе значення для задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати ЄСВ;

зарплата не менша за середню зарплату по регіону за IV квартал 2021 року;

резидентство "Дія Сіті".

Зверніть увагу! Підприємствам ПЕК, державним або комунальним закладам культури, підприємствам у сфері охорони здоров'я, освіти та науки, фізкультури та спорту, соцзахисту достатньо відповідати двом критеріям.

Це послаблення поширюється також для "лінійних аудіовізуальних медіа, що здійснюють ефірне наземне багатоканальне (цифрове) телевізійне мовлення.

Крім того, до критично важливих належать:

спеціалізовані установи ООН,

закордонні дипломатичні установи в Україні,

представництва донорських установ,

виконавці проєктів міжнародної технічної допомоги,

представництва міжнародних організацій,

міжнародні та українські неурядові організації, що реалізують гуманітарні проєкти за кошти міжнародних партнерів, згідно з переліком, МЗС чи Секретаріат Кабміну.

Держслужбовці також підпадають під бронювання

Щодо органів держвлади, то на них поширюється подібний принцип бронювання до 50% працівників, не враховуючи керівництво, і весь строк проведення мобілізації.

Бронюванню підлягають військовозобов'язані:

які обіймають посади державної служби категорій "А" та "Б",

керівники міністерств та їх заступники,

керівники державних органів,

органів державного управління, юрисдикція яких поширюється на всю територію України, та їх заступники,

керівники самостійних структурних підрозділів таких органів та їх заступники,

працівники патронатних служб.

В органах місцевого самоврядування підлягають бронюванню незалежно від військового звання, віку та військово-облікової спеціальності військовозобов'язані, які обіймають посади першої – четвертої категорії посад, тоді як квота 50% поширюється на посади п'ятої – сьомої категорій.

Чи дійсні бронювання за старим порядком

У постанові йдеться, що бронювання, які вже надані працівникові за старою процедурою, залишатимуться дійсними протягом терміну, на який вони були надані.

Водночас у разі втрати підстав для бронювання (завершення мобілізаційного завдання, звільнення, розформування держоргану) документ анулюється.

Нагадаємо, що закон про нові правила бронювання працівників набрав чинності 30 листопада. До цього часу бронювання регулювалося постановою уряду від 3 березня 2022 року, згідно з якою Мінекономіки може надавати відстрочки на строк до шести місяців та продовжувати їх максимум на два місяці.

Наразі відомо, що до виконання мобілізаційних завдань залучено 28 тисячі підприємств, а 814 тисяч осіб мають відстрочку від мобілізації.