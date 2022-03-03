Уряд починає працювати над створенням 4 фондів, – Шмигаль

В Україні анонсували створення 4 фондів, гроші з яких підуть на відновлення нашої держави. Таке доручення дав президент Володимир Зеленський.

Про це заявив на брифінгу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал.

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"За дорученням Президента України, уряд починає працювати над створенням 4 фондів. Гроші з них підуть на відновлення України", – зазначив він.

Відновлення зруйнованого

За його словами, перший фонд допомагатиме відновити майно та інфраструктуру, які зруйнували окупанти. Тобто відбудовуватимуть "кожен дім, квартиру, школу, дитячий садок та лікарню, кожен міст та дорогу.

Трансформація економіки

Як повідомив Шмигаль, завдяки другому фонду – відбуватиметься відновлення та трансформація економіки. Україна проситиме союзників та партнерів ухвалити для нас "український план Маршалла".

"Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну", – підкреслив він.

Що таке план Маршалла

Програма економічної допомоги європейським державам після Другої світової війни, яку запропонував 1947 року держсекретар США Джордж К. Маршалл. Її реалізовували протягом 4 років. Тоді Штати передали близько 13 мільярдів доларів у вигляді технічної й економічної допомоги для підтримки відновлення економіки європейських країн, які приєдналися до Організації європейського економічного співробітництва.

Погашення боргу

Крім того, створять фонд обслуговування та погашення боргу. Тобто не зважаючи на війну, Україна вже почала виконувати всі свої зобов'язання.

"1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. Але ми вважаємо, що світ має допомагати й підтримувати Україну, розуміючи який тягар сьогодні лежить на нас", – зауважив прем'єр-міністр.

Підтримка бізнесу

Також Шмигаль анонсував фонд підтримки постраждалого бізнесу, адже багато підприємців та компаній зараз допомагають нашим військовим, лікарям, звичайним українцям.

"Усі об'єднались заради спільної мети – вигнати ворога з нашої землі. І ми розуміємо, що наша задача – допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи, нормального життя, нормального існування", – підсумував міністр.

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Шмигаль анонсував створення 4 фондів на підтримку України: дивіться відео





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