Уряд полегшив оплату паркування і заборонив паркомісця на тротуарах

Відтепер оплачувати паркування в Україні можна у платіжних терміналах або банківських автоматах. Також Кабмін заборонив паркомісця на тротуарах.
Джерело:Кабмін
Крім цього – надав більше автономії місцевим органам самоврядування. Відповідний проєкт постанови урядовці схвалили на засіданні 31 березня.
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Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов підкреслив, що це дозволить запровадити в Україні сучасніші та комфортніші умови паркування транспорту.
Це збалансує інтереси осіб з інвалідністю, пішоходів, автомобілістів, суб'єктів господарювання та забезпечить розвиток системи паркування в Україні на європейському рівні,
– запевнив він.
Місцева влада тепер зможе:
- встановлювати додаткові вимоги до обладнання майданчиків для паркування;
- визначати способи й порядок оплати вартості послуг;
- визначати посадових осіб виконавчого комітету інспекторами з паркування.
"З урахуванням попит та фактичну наявність паркомісць, місцева влада зможе контролювати навантаження на дорожню мережу", – наголосили у Кабміні.
Що ще передбачає постанова
Документ запроваджує можливість сплачувати за паркування у платіжних терміналах, банківських автоматах, комплексах самообслуговування.
Окрім заборони паркомісць на тротуарі, він також забороняє обладнувати майданчики на проїзній частині дороги усім, окрім операторів.