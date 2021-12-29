Кабінет міністрів призначив очільника Держагентства з управління зоною відчуження

В Україні призначили голову Державного агентства з управління зоною відчуження. Відтепер цю посаду обійматиме Євген Крамаренко.

Відповідне рішення схвалили під час засідання Кабінету міністрів у середу, 29 грудня. Про це на своїй сторінці у соціальних мережах повідомив представник парламенту в уряді Тарас Мельничук.

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Призначено Крамаренка Євгена Григоровича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження,

– написав політик.

До слова, Держагентство з управління зоною відчуження займається подоланням наслідків Чорнобильської катастрофи та створенням ефективної системи поводження з радіоактивними відходами.

Що відомо про Крамаренка Євген Крамаренко раніше працював у агентстві начальником відділу архітектури, капітального будівництва, управління майном, роботи над інвестиційними проєктами та земельних відносин. З 12 липня він виконував обов'язки очільника. Паралельно виграв конкурс на посаду голови та отримав призначення.

Що цьому передувало: коротко

Уряд наприкінці січня 2021 року звільнив Сергія Калашника з посади голови Державного агентства з управління зоною відчуження. Причини відставки тоді не назвали.

Варто зазначити, що його призначили у квітні 2020 року терміном на 5 років. До цього він цілий рік виконував обов'язки генерального директора Чорнобильської АЕС.

Текст публікації Тараса Мельничука:

Уряд сьогодні 29.12.2021

Кадровий блок

Призначено:

Крамаренка Євгена Григоровича Головою Державного агентства України з управління зоною відчуження.