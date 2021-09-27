Уряд призначив нове правління "Нафтогазу"

Кабінет Міністрів взяв на себе повноваження наглядової ради НАК "Нафтогаз Україна". Після того уряд призначив нових членів правління компанії.

Кабмін припинив повноваження членів правління Сергія Переломи та Ярослава Теклюка. Рішення схвалили 27 вересня.

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Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення до обрання нового складу наглядової ради,

– наголосила ексзаступниця голови наглядової ради Юлія Ковалів.

Зауважимо, Кабмін звільнив трьох членів наглядової ради НАК від держави, таким чином отримавши право виконувати функції наглядової ради. Після цього уряд вніс зміни до правління, звільнивши двох членів, які там залишалися, і призначивши чотирьох,

Кого обрали новими членами правління

Радника голови правління з питань видобутку газу Маврикія Калугіна;

директорку з Управління персоналом та соціальної політики Олену Бойченко;

голову казначейських операцій та начальника казначейського департаменту Романа Чумака;

видання "РБК-Україна" пише, що новим членом обрали також радника голови правління Владислава Воловика.

Ковалів побажала їм мудрості, професійності та відповідальності: "За плечима таких рішень стоїть не лише 30-тисячний колектив, а й фінансова стабільність держави та її енергетична безпека".

Про таке рішення просив Вітренко

Раніше голова "Нафтогазу" Юрій Вітренко написав листа на адресу прем'єра Дениса Шмигаля і попросив уряд якомога швидше взяти на себе повноваження наглядової ради компанії.

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Троє незалежних членів наглядової ради – Клер Споттісвуд, Бруно Лескуа та Людо Ван дер Хейден – 7 вересня заявили про своє звільнення. Перед тим прем'єр-міністр Денис Шмигаль анонсував оголошення конкурсу на посади незалежних членів.

Чиновники сказали, що йдуть з посади через незгоду з політикою Вітренка. Мовляв, вона може негативно вплинути на фінансовий стан компанії та поставити під загрозу її майбутнє.

Сам Вітренко назвав незалежних членів непрофесійними.

Повний текст публікації Юлії Ковалів у фейсбуці:

Сьогодні мій останній день в ролі члена наглядової ради "Нафтогаз".

Пройшовши кілька криз корпоративного управління – в 2017 (коли 4 з 5-ти членів наглядової ради подали в відставку) та цього року, я хочу залишатися оптимістом, що "Нафтогаз" й надалі буде рухатися в напрямку побудови успішної нафтогазової компанії, яка управляється за принципами OECD. Адже кожної кризи є шанс вийти сильнішими – ним точно треба скористатися!

Хай і надалі прикладом для розвитку й трансформації Нафтогазу як національної нафтогазової компанії служитиме Equinor (Statoil).

Для відновлення довіри міжнародних партнерів та інвесторів і для забезпечення стабільної роботи найбільшої державної компанії важливо:

обрати новий склад наглядової ради за конкурсом номінаційним комітетом (досвід 2015 року показав тому хороший приклад)

обрати керівництво компанії за прозорим конкурсом до квітня наступного року

затвердити стратегію компанії на наступні 5 років

Без сумніву, новий закон про корпоративне управління, який зараз перебуває на розгляді Верховної Ради України, зможе посилити інституційну роль та відповідальність кожного з органів управління державними компаніями. Адже саме інституції будують міцний фундамент розвитку – як у державі, так і в державних компаніях. Тут важливі принципи формування, реальні повноваження та відповідальність кожного з органів управління.

Дякую всій великій команді Нафтогазу, своїм колегам з наглядової ради Клер Спотісвуд, Лудо Ван дер Хейдену, Бруно Лескуа, Наталії Бойок, Юлії Свириденко – з вами ми пройшли важливий та нелегкий шлях.

Разом з менеджментом нам вдалося завершити анбандлінг, сформувати сильну і професійну команду, вийти в ритейловий сегмент, розпочати процес трансформації, стабільно забезпечувати близько 17% доходу державного бюджету, разом з урядом розпочати проєкт розвідки Чорноморського шельфу, залучати фінансування на міжнародних ринках, боротися проти ПП2.

Попереду в компанії багато викликів і роздоріж в її стратегічному виборі напрямку руху.

Тому бажаю Юрію Вітренку та новій команді – Олені Бойченко, Роману Чумаку, Маврикію Калугіну – сил, мудрості, професійності та відповідальності. Бо за плечима таких рішень стоїть не лише 30-ти тисячний колектив, а й фінансова стабільність держави та її енергетична безпека.

P.S. Повноваження всіх членів наглядової ради припинені, тож акціонер та нове керівництво будуть приймати всі важливі для компанії рішення до обрання нового складу наглядової ради.