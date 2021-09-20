Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця 2021 року

Кабінету Міністрів України ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Він діятиме до 31 грудня 2021 року.

Продовжили й режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну 20 вересня.

До теми В Україні запрацювали нові правила карантину: що змінилось

В Україні продовжили адаптивний карантин: що це означає

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поточна епідемічна ситуація контрольована.

Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди,

– пояснив Ляшко.

Ба більше, міністр запевнив, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому оголосять, коли на всій території України встановлять жовтий рівень епіднебезпеки.

У МОЗ нагадали, які карантинні обмеження діятимуть при жовтому рівні:

заборонені масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;

не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;

кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;

спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.

Нові карантинні норми з 20 вересня: що зміниться у жовтій зоні

Згідно з новими карантинними нормами, які уряд ухвалив 13 вересня, додаткові можливості у жовтій зоні матимуть люди з жовтим (матиме інформацію про перше щеплення) чи зеленим (повний курс вакцинації) COVID-сертифікатом.

Згідно з новими правилами, у жовтій зоні людям теж потрібно носити маску у приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Однак є певні послаблення для вакцинованих:

очна робота закладів освіти не дозволена, крім тих, де 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат;

не діятимуть обмеження за наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.

У МОЗ наголошували – остаточне рішення про обслуговування тільки вакцинованих (або не тільки) відвідувачів ухвалюватиме власник закладу або організатор заходу.

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