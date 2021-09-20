Уряд продовжив адаптивний карантин до кінця 2021 року
Джерело:МОЗ
Кабінету Міністрів України ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин. Він діятиме до 31 грудня 2021 року.
Продовжили й режим надзвичайної ситуації до 31 грудня 2021 року. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні Кабміну 20 вересня.
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В Україні продовжили адаптивний карантин: що це означає
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що поточна епідемічна ситуація контрольована.
Так, ми фіксуємо зростання кількості нових випадків COVID-19, але завдяки вакцинації маємо запас міцності. Медична система готова реагувати на нову хвилю, але найкращий спосіб зберегти своє життя та здоров'я – щепитися від коронавірусної інфекції за першої нагоди,
– пояснив Ляшко.
Ба більше, міністр запевнив, що 21 вересня відбудеться засідання Державної комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому оголосять, коли на всій території України встановлять жовтий рівень епіднебезпеки.
У МОЗ нагадали, які карантинні обмеження діятимуть при жовтому рівні:
- заборонені масові заходи за участю понад однієї особи на 4 квадратних метри площі території або наповненістю залів понад дві третини місць у кожному окремому залі;
- не більше 4 осіб за столиком в закладі громадського харчування, а відстань між столами – мінімум 1,5 метри;
- кінотеатри та інші заклади культури працюватимуть із заповненістю залів менше за дві третини місць або 50% місць у кожному окремому залі;
- спортивні зали та фітнес-центри працюватимуть лише у разі обмеження кількості відвідувачів з розрахунку одна особа на 10 квадратних метрів площі.
Нові карантинні норми з 20 вересня: що зміниться у жовтій зоні
Згідно з новими карантинними нормами, які уряд ухвалив 13 вересня, додаткові можливості у жовтій зоні матимуть люди з жовтим (матиме інформацію про перше щеплення) чи зеленим (повний курс вакцинації) COVID-сертифікатом.
Згідно з новими правилами, у жовтій зоні людям теж потрібно носити маску у приміщенні та дотримуватися дистанції у 1,5 метра. Однак є певні послаблення для вакцинованих:
- очна робота закладів освіти не дозволена, крім тих, де 80% персоналу мають жовтий чи зелений COVID-сертифікат;
- не діятимуть обмеження за наявності у понад 80% персоналу та 100% відвідувачів закладів чи заходів, крім людей, які не досягли 18 років, жовтих або зелених COVID-сертифікатів.
У МОЗ наголошували – остаточне рішення про обслуговування тільки вакцинованих (або не тільки) відвідувачів ухвалюватиме власник закладу або організатор заходу.
Останні новини про ситуацію з коронавірусом в Україні
- Наразі вся Україна перебуває в зеленій зоні. Проте від початку осені кількість хворих та госпіталізованих почала різко зростати – 18 вересня показники госпіталізацій перевищені у 10 регіонах України.
- 17 вересня повідомляли, що в Україні 4 області можуть перейти зі зеленої зони одразу в червону. Там фіксують суттєве зростання кількості нових хворих на COVID-19.
- Зокрема мовилось про Чернівецьку, Волинську, Закарпатську та Тернопільську області.
- Станом на 20 вересня, в Україні за останні 3 місяці 98,1% госпіталізованих внаслідок інфікування – невакциновані.