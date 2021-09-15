Уряд продовжив дію "зелених" COVID-сертифікатів: що потрібно знати

Кабінет міністрів продовжив термін дії "зелених" COVID-сертифікатів. Відтепер вони будуть актуальні 365 днів.

Відповідна постанова уряду набирає чинності з 20 вересня. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Зараз розробляємо разом з МОЗ і НСЗУ дві версії внутрішніх сертифікатів – "жовту" та "зелену",

– зазначив глава Мінцифри.

За його словами, це рішення дозволить не зупиняти навчальний процес і роботу бізнесу, якщо доведеться ввести жорсткі обмеження.

Детальніше про рішення Кабміну

Внутрішні сертифікати будуть "жовтими" та "зеленими", їх можна згенерувати у застосунку "Дія".

"Жовтий" – діє 120 днів і генерується після першої дози вакцини.

"Зелений" – можна отримати після повного курсу, термін дії – 365 днів.

Ситуація зі штамом Дельта показує, що в країні можуть ввести обмеження набагато раніше, ніж очікувалося. Робимо все, щоб допомогти економіці країни встояти,

– додав Михайло Федоров.

Ситуація з COVID-19 в Україні

захворіли 2 325 796 осіб;

одужали 2 225 130 людей;

померли 54 550 пацієнтів.

COVID-сертифікати міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування або одужання від коронавірусу.

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Текст публікації Михайла Федорова:

Кабмін продовжив термін дії COVID-сертифікатів. Тепер вони будуть актуальні до 365 днів. Постанова набирає чинності з 20 вересня.

Зараз розробляємо разом з МОЗ і НСЗУ дві версії внутрішніх сертифікатів – "жовту" та "зелену". Це рішення дозволить не зупиняти навчальний процес і роботу бізнесу, якщо доведеться ввести жорсткі обмеження.

"Жовтий" сертифікат діє 120 днів і генерується після першої дози вакцини. "Зелений" можна отримати після повного курсу, термін його дії – 365 днів.

Ситуація зі штамом Дельта показує, що в країні можуть ввести обмеження набагато раніше, ніж очікувалося. Робимо все, щоб допомогти економіці країни встояти.