Уряд пропонує з 2030 року заборонити ввезення дизельних і бензинових авто в Україну

Мінінфраструктури запропонувало поетапну заборону ввезення та першої держреєстрації автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння.

В уряді оприлюднили законопроєкт, який передбачає поетапну заборону ввезення та першої державної реєстрації в Україні авто з двигунами внутрішнього згорання. Йдеться про звичні на дорогах бензинові і дизельні двигуни.

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Заборону на ввезення авто впроваджуватимуть поступово

Пропонують заборона:

з 1 січня 2027 – вживаних автомобілів з дизельними двигунами внутрішнього згорання;

з 1 січня 2030 – нових автомобілів з дизельними ДВЗ, і вживаних чи нових автомобілів з бензиновими ДВЗ.

Які авто дозволятимуть ввозити

Заборона не буде поширюватися на:

автомобілі ЗСУ та інших військових формувань;

автомобілі, що використовуються фермерськими господарствами поза межами автодоріг загального користування;

автомобілі, що набуваються у спадок;

автомобілі виготовлені до 1 січня 1981 року.

Для чого потрібен цей законопроєкт

Як пояснюють у відомстві, законопроєкт розробили задля реалізації окремих положень Угоди про асоціацію з ЄС та Директиви 2009/33/ЄС Європейського Парламенту та Ради. Вона стосується просування чистих та енергоефективних транспортних засобів.

Цей законопроєкт ще на стадії розробки. У Мінінфраструктури готові прийняти зауваження та пропозиції до нього. Їх треба надсилати протягом місяця на адресу: Директорат цифрової інфраструктури на транспорті Мінінфраструктури, 01135, Київ, проспект Перемоги, 14; на електронну пошту mashtabey@mtu.gov.ua та на адресу Державної регуляторної служби України.