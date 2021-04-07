Уряд схвалив Концепцію розвитку кримськотатарської мови

Кабінет Міністрів України під час засідання 7 квітня затвердив Концепцію розвитку кримськотатарської мови. Мета такого кроку – забезпечити умови для успішного функціонування рідної мови кримських татар на українській території.

Мовиться про законодавчі, інституційні, фінансові, а також інформаційні умови. У Концепції мовиться про розширення сфери використання кримськотатарської мови.

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Це частина стратегії деокупації Криму

У Кабміні кажуть, що потрібно заохотити вивчення мови громадянами України, незалежно від етнічного походження. Також планують популяризувати кримськотатарську мову серед молоді.

Розвиток кримськотатарської мови є важливою частиною стратегії деокупації Криму, спрямованої на захист мови та збереження самобутності корінного народу. Особливо в період окупації, коли фактично зведені до нуля всі умови для розвитку на історичній батьківщині,

– написав у телеграмі прем'єр Денис Шмигаль.

Глава уряду зауважив, що реалізація Концепції дасть чіткий сигнал партнерам України щодо реалізації стратегії з деокупації Криму.

До серпня мають розробити проєкт Стратегії розвитку кримськотатарської мови

Також уряд доручив Міністерству реінтеграції тимчасово окупованих територій, Меджлісу та іншим органам розробити проєкт Стратегії розвитку кримськотатарської мови на 2022 – 2023 роки. Документ мають представити до 2 серпня 2021. Моніторинг виконання Концепції здійснюватимуть щороку.