Уряд схвалив оперативний план розмінування звільнених від росіян територій
16 квітня 2022 , 18:08
Джерело:розпорядження Кабміну
Уряд схвалив оперативний план заходів з розмінування звільнених від російських окупантів територій. Як це виконуватимуть – читайте у статті.
Відповідне розпорядження видав Кабінет Міністрів України 15 квітня 2022 року.
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Документ визначає такі дії для розмінування звільнених територій:
- Запровадити систему управління (обміну) інформацією щодо потенційно небезпечних територій України, де є вибухонебезпечні предмети.
- Забезпечити створення та ведення бази даних щодо вибухонебезпечних предметів за їх типами (видами), виявлених на території України
- Вжити заходів щодо залучення міжнародних та вітчизняних операторів протимінної діяльності до проведення обстеження небезпечних територій, визначення ешелонування проведення заходів з протимінної діяльності на звільнених територіях.
- Забезпечити здійснення заходів оперативного реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на таких територіях.
- Забезпечити маркування і складення карт територій України та об’єктів, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.
- Забезпечити збір даних щодо інцидентів, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, серед цивільного населення.
- Забезпечити інформування населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, насамперед на звільнених територіях.
До слова, окупанти розставили міни в низці населених пунктах України, зокрема і на Сумщині. Тому цивільним варто бути дуже обережними, адже помітити боєприпаси можна не одразу. Як виглядають міни – дивіться у статті.
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