Уряд схвалив оперативний план розмінування звільнених від росіян територій

Уряд схвалив оперативний план заходів з розмінування звільнених від російських окупантів територій. Як це виконуватимуть – читайте у статті.

Відповідне розпорядження видав Кабінет Міністрів України 15 квітня 2022 року.

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Документ визначає такі дії для розмінування звільнених територій:

Запровадити систему управління (обміну) інформацією щодо потенційно небезпечних територій України, де є вибухонебезпечні предмети.

Забезпечити створення та ведення бази даних щодо вибухонебезпечних предметів за їх типами (видами), виявлених на території України

Вжити заходів щодо залучення міжнародних та вітчизняних операторів протимінної діяльності до проведення обстеження небезпечних територій, визначення ешелонування проведення заходів з протимінної діяльності на звільнених територіях.

Забезпечити здійснення заходів оперативного реагування у разі виявлення вибухонебезпечних предметів на таких територіях.

Забезпечити маркування і складення карт територій України та об’єктів, забруднених чи ймовірно забруднених вибухонебезпечними предметами.

Забезпечити збір даних щодо інцидентів, пов’язаних з вибухонебезпечними предметами, серед цивільного населення.

Забезпечити інформування населення про ризики, пов’язані з вибухонебезпечними предметами, насамперед на звільнених територіях.

До слова, окупанти розставили міни в низці населених пунктах України, зокрема і на Сумщині. Тому цивільним варто бути дуже обережними, адже помітити боєприпаси можна не одразу. Як виглядають міни – дивіться у статті.

Цікаве відео – розмінування дуже небезпечної протипіхотної міни співробітником ДСНС