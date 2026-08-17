Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Що відомо про Програму діяльності?

У програмі визначені основні принципи роботи Кабміну, стратегічні цілі та конкретні завдання, які уряд має виконати за кожним із напрямів.

Це чіткий перелік того, що має зробити Уряд. За кожним напрямом є чітка персональна відповідальність,

– написав Корецький.

Документ має не лише окреслити загальні пріоритети роботи уряду, а й визначити конкретні результати, яких очікують від урядової команди.

Після схвалення Кабміном документ направили до парламенту. В уряді висловили сподівання, що Верховна Рада якнайшвидше розгляне Програму діяльності Уряду. Окремо подякували народним депутатам, які долучилися до підготовки та фіналізації документа.

В уряді наголосили, що ключовою метою Програми діяльності є перемога.

Основна мета програми – вистояти та перемогти у війні за Незалежність. Це наша спільна робота та спільна відповідальність за результат,

– підсумував Корецький.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр представив на засіданні Ради коаліції проєкт Програми діяльності Кабінету Міністрів. За його словами, ключовими завданнями нового уряду є посилення оборони та стійкості держави, підтримка людей і бізнесу, а також прискорення європейської інтеграції.

Корецький наголосив, що робота Кабміну має ґрунтуватися на ефективності, швидкості ухвалення рішень та персональній відповідальності за результат. Масштаби викликів, які постали перед Україною, вимагають від держави конкретних рішень та спільної відповідальності за їх реалізацію.