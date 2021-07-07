Уряд схвалив санкції проти Білорусі: черга за РНБО
7 липня 2021 , 14:26Читать новость на русском
Джерело:засідання Кабінету Міністрів
Урядовці підтримали рішення про накладання санкцій проти режиму Олександра Лукашенка у Білорусі. Тепер санкційний список передадуть на розгляд Ради національної безпеки та оборони.
Наразі невідомо, хто саме потрапив до санкційного списку, адже його немає у матеріалах на сайті уряду.
Важливо Уряд попросить РНБО ввести санкції проти фізичних осіб з Білорусі
Санкції України проти Білорусі: все, що відомо
Новий пакет санкцій проти Білорусі Кабінет Міністрів схвалив без обговорення. Урядовці не озвучили жодних подробиць.
Раніше стало відомо, що українська сторона має намір ввести санкції з урахуванням рішень Ради ЄС про обмежувальні заходи проти людей, причетних до фальсифікації президентських виборів у Білорусі.
Що відомо про президентські вибори у БілорусіВони відбулися у серпні 2020 року і нібито принесли перемогу Олександру Лукашенку. Однак, ані білоруси, ані світова спільнота не вірить у їхню легітимність. Попри це, Лукашенко влаштував таємну інавгурацію і проголосив себе президентом Білорусі. Одразу ж після оголошення результатів виборів на вулиці білоруських міст вийшли протестувальники. Там вони зустрілися із жорстокістю силовиків.
Санкції ЄС проти Білорусі
- Із серпня 2020 року і донині ЄС ввів вже 4 пакети санкцій проти Білорусі, зокрема й секторальні, які торкнулися експорту основних видів білоруської продукції.
- Крім того, під персональними санкціями ЄС перебуває керівництво силових відомств країни, нелегітимний президент Олександр Лукашенко та інші.