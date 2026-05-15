Уряд скасовує обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків

Уряд України скасував будь-які обмеження на виїзд жінок за кордон. Раніше існували певні винятки.

Про це повідомляє прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Яке рішення ухвалив уряд?

Кабмін скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятку. Тепер це право мають усі особи жіночої статі, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах та судах.