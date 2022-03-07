Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду, крім регулювання цін

Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду. Мовиться про всі питання, окрім регулювання цін та контролю за ціноутворення.

Про це сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє 24 канал. Він пояснив, що у такий спосіб уряд намагається підтримати український бізнес під час війни.

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"Уряд скасує всі заходи ринкового та споживчого нагляду у всіх питаннях, крім регулювання цін та контролю за ціноутворення", – сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що вже встановлено мораторій на проведення перевірок всіх видів для бізнесу.

Усі рішення, які необхідні для того, аби цей пакет підтримки запрацював, уже ухвалено або будуть ухвалені органами влади найближчим часом,

– наголосив прем'єр.

Шмигаль розповів про пакет рішень: дивіться відео

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