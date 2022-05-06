Уряд спростить процедури отримання статусу безробітного, – Свириденко

Президент Володимир Зеленський підписав закон 2220-ІХ, який змінить процедуру отримання статусу безробітного та збільшить обсяги економічної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

Про це повідомила у Facebook перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

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За новим законом процедури надання статусу безробітного та призначення допомоги по безробіттю буде спрощено.

Усім внутрішньо переміщеним особам та людям на територіях активних бойових дій статус безробітного буде надаватися з першого дня реєстрації в центрі зайнятості та призначатиметься допомога по безробіттю,

– розповіла Свириденко.

Вона пояснила, що тепер відвідувати центр зайнятості особисто не обов’язково – достатньо підтвердити свій статус телефоном, за допомогою месенджера або електронної пошти.

Ті, хто не мав можливості припинити трудові відносини та забрати свою трудову книжку, також зможуть зареєструватися в якості безробітних за своєю заявою.

"Одночасно Держслужба зайнятості інформує про це роботодавця, Пенсійний фонд та Податкову службу, а дані про трудовий стаж отримує в державних реєстрах", – зазначила очільниця Мінекономіки.

Крім цього, закон впроваджує додаткові економічні стимули для працедавців для працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Переселенці, які захочуть розпочати власний бізнес, також отримають фінансову допомогу від держави.

За словами міністерки економіки, було вдосконалено й програму надання допомоги по частковому безробіттю.

"Вона пошириться на малі підприємства та фізичних осіб-підприємців у разі втрати працівниками частини зарплати через зупинення чи скорочення виробництва (виконання робіт, надання послуг)", – поінформувала Свириденко.

У свою чергу для роботодавців спрощується можливість отримати або продовжити дію дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства.

"Уряд і надалі буде реалізовувати політику максимального працевлаштування українців. Адже це запорука відновлення економіки через пожвавлення виробництва та активізацію споживчого попиту, а отже й пришвидшення подолання усіх руйнівних наслідків війни", – підкреслила очільниця Мінекономіки.

Нагадаємо, раніше Свириденко повідомила, що після старту війни держава взяла курс на повну дерегуляцію бізнесу, скасувавши значну частину обов’язкових дозволів для підприємців.