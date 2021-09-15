Уряд спростив митне оформлення автомобілів: у цьому допоможе Дія

Уряд ухвалив постанову, що дозволить розмитнити автомобіль онлайн через смартфон. Це буде доступна через застосунок Дія.

Відповідну постанову ухвалили на засіданні уряду 15 вересня. Про це заявив прем'єр Денис Шмигаль.

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Уряд спростив процедуру розмитнення авто

Прем'єр заявив, що це експериментальний проєкт, адже раніше "для десятків тисяч українців ввезення авто часто перетворювалося на обмеження, незручності та затягування".

Тому ми ухвалили постанову, яка дасть можливість через смартфон подати необхідні документи, оплатити митний збір і завершити митне оформлення транспортного засобу в автоматичному режимі. Оплатити збір теж можна буде онлайн,

– запевнив прем'єр.

Він додав, що це "максимально зручно, просто і без жодної корупції". Зміни стосуються авто, які класифікуються за товарною позицією 8703 згідно з УКТ ЗЕД.

Нова процедура передбачає такий порядок:

здійснення митного оформлення шляхом подання попередньої митної декларації, загальної декларації прибуття в усній формі;

вичерпний перелік документів для вільного оформлення;

подання документів в електронній формі з використанням порталу Дія;

нарахування митних платежів в автоматичному режимі, які можна оплатити на порталі Дія, банки або електронні платіжні системи;

сплату мита протягом 10 днів;

завершення митного оформлення авто в автоматичному режимі.

Що відомо про засідання уряду 15 вересня