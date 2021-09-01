Уряд спростив оформлення паспортів для молоді та переселенців

1 вересня 2021 , 19:02
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Джерело:

Кабінет Міністрів

В Україні врегулювали оформлення паспортів для низки категорій осіб. Зокрема, мовиться про тих, які зареєстровані на тимчасово окупованих територіях.

Українці, які зареєстровані на окупованому Донбасі або в Криму, зможуть оформляти документи за місцем звернення. Відповідну постанову уряд схвалив з одноденним доопрацюванням.

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Що передбачає постанова

Для мешканців окупованих територій:

  • не потрібно оформляти паспорт громадянина України та вклеювати у нього фотографію;
  • українці, які не оформлювали довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, але зареєстровані на окупованій території, можуть звертатися у підрозділі Державної міграційної служби за місцем проживання.

Для інших категорій громадян:

  • постанова врегульовує оформлення паспортів для осіб, яких тримають під вартою;
  • діти віком від 14 до 18 років зможуть одночасно отримати паспорт та ідентифікаційний код платника податків;
  • українці, які проживали за кордоном і вертаюся на Батьківщину, зможуть одночасно оформити паспорт та знятися з консульського обліку у закордонній дипломатичній установі;
  • якщо людина втратить паспорт, то для відновлення зможе показати копію ідентифікаційного коду, або його електронний формат;
  • українці, які не можуть самостійно пересуватися, або ж перебувають у лікарні, можуть звертатися за оформленням паспорта за місцем перебування.
Автор: Софія Мінджоса