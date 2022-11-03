Уряд спростив процедуру продовження дії закордонного паспорта українців
Джерело:МЗС
Термін дії закордонного паспорта українці зможуть продовжити у день звернення. Крім цього, спростили внесення даних про дітей.
Про це розповіли у Міністерстві закордонних справ. Зазначили, що 1 листопада Уряд ухвалив постанову, яка регулює процедуру внесення інформації до закордонного паспорта.
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"Українці, які вимушено перебувають за кордоном внаслідок збройної агресії Росії, зможуть оперативніше продовжувати в українських дипломатичних установах строк дії паспортів громадянина України для виїзду за кордон", – повідомили у міністерстві.
Україні не перебуватимуть за кордоном без чинних документів
Крім цього, громадяни України зможуть спрощено вносити інформацію про дітей до своїх паспортів або ж документів законних представників. У МЗС наголосили, що продовжити термін дії закордонного паспорта можна безплатно у день звернення.
Ухвалена постанова Кабінету Міністрів України сприятиме мінімізації випадків перебування дорослих та дітей за межами України без дійсних документів, – пояснили у МЗС.
Детальнішу інформацію про режими в'їзду та перебування за кордоном можна переглянути на інтерактивній карті МЗС.
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