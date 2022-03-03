Уряд створює 4 фонди для відбудови України: куди підуть гроші

Російська орда нищить усе на своєму шляху, тож на Україну чекає довгий шлях відбудови. Уряд уже почав працювати над створенням чотирьох фондів для відновлення нашої держави.

Про це на брифінгу повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

До слова Рада ухвалила закон про відтермінування податкових платежів

Уряд створить 4 фонди для відбудови України

Перший – Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури. Гроші підуть на відновлення зруйнованих будинків, шкіл, дитячих садків, лікарень мостів та доріг.

Другий – Фонд відновлення та трансформації економіки. Шмигаль зазначив, що уряд проситиме мфжнародних партнерів прийняти для нас так званий "український план Маршала".

Нам потрібно не просто відновити економіку, ми будемо будувати нову європейську країну,

– зазначив прем'єр.

Третій – Фонд обслуговування та погашення боргу. Не зважаючи на війну, Україна виконує всі свої зобов’язання. Шмигаль зазначив, що 1 березня Мінфін України здійснив купонну виплату в розмірі 292 мільйони доларів за єврооблігаціями. "Але ми вважаємо, що світ має допомогати і підтримувати Україну, розуміючи який тягар сьогодні лежить на нас", – додав голова уряду.

Четвертий – Фонд підтримки постраждалого бізнесу. Сьогодні безліч підприємців та компаній допомагають фінансово нашим військовим, лікарям, звичайним українцям. Після перемоги над російськими окупантами завданням уряду буде допомогти бізнесу повернутись до нормальної роботи.

Зазначимо, попри війну, соціальні виплати українцям надходять стабільно. Гроші для майже 13 мільйонів пенсіонерів уже перераховано в банки. Крім того, у березні кожен українець, який втратив можливість працювати через війну Росії проти України, зможе отримати 6,5 тисяч гривень від держави без жодних умов.

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