Українці вже два тижні обороняються від цинічного нападу орди Путіна. В уряді вирішили створити резерв продовольства, щоб забезпечити країну достатньою кількістю продуктів.

Держава здійснить викуп зерна та інших запасів

Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Заява пролунала під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.

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Він оголосив, що уряд створює резерв продовольства.

Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету,

– сказав глава уряду.

За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити країну достатньою кількістю харчів.



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