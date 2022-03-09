Уряд створює резерв продовольства
9 березня 2022 , 22:23Читать новость на русском
Українці вже два тижні обороняються від цинічного нападу орди Путіна. В уряді вирішили створити резерв продовольства, щоб забезпечити країну достатньою кількістю продуктів.
Держава здійснить викуп зерна та інших запасів
Про це оголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Заява пролунала під час вечірнього звернення 9 березня, повідомляє 24 канал.
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Він оголосив, що уряд створює резерв продовольства.
Держава здійснить викуп зерна та інших запасів в обсягах річного споживання всією країною за кошти державного бюджету,
– сказав глава уряду.
За словами Шмигаля, це дозволить забезпечити країну достатньою кількістю харчів.
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