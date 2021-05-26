Рішення уряду до Дня захисту дитини: збільшення грошової допомоги та концепція оздоровлення

Кабмін схвалив низку документів під час засідання 26 травня. Зокрема, мовиться про внесення змін до системи усиновлення, концепцію оздоровлення дітей та збільшення грошової допомоги при їхньому народженні. Усі ці ініціативи стосуються вдосконалення системи захисту дітей.

Про ухвалені рішення розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він зауважив, що за ці ініціативи уряду – до Дня захисту дітей, який відзначають 1 червня.

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Рішення, які ухвалив уряд

Законопроєктом пропонують розмежувати функції з питань соціального захисту дітей між Нацслужбою соцзахисту, виконавчими органами місцевих рад, а також обласними державними адміністраціями. За кожним з цих органів закріплять конкретні повноваження.

Внесуть зміни в Кодекс адмінпорушень

Зміни внесуть і в Кодекс адміністративних правопорушень. Буде чітко закріплена відповідальність за порушення прав дітей або за халатне ставлення до цього високопосадовців. За це загрожуватиме штраф від 50 до 100 неоподаткованих мінімумів – від 850 до 1700 гривень. Така сама відповідальність за невиконання своїх обов'язків, які привели до порушення прав дитини, працівникам підприємств та установ.

Систему усиновлення дітей вдосконалять

Міністри запропонували вдосконалити систему всиновлення дітей, аби вона стала повністю прозорою. Зокрема, покращать нагляд та контроль умов проживання всиновлених дітей.

Які зміни:

відновили різницю у віці між усиновлювачем і дитиною, що не може перевищувати 45 років;

якщо усиновлювачем є подружжя, то різницю визначають за віком молодшого;

запровадили обов'язкове навчання для кандидатів в усиновлювачі;

згода матері на усиновлення її дитини є дійсною, коли її надано в передбачений законом час, але не раніше ніж через шість тижнів після народження дитини.

Скільки дітей стояли на обліку для усиновлення?

Станом на 1 січня 2021 на обліку дітей, яких можна усиновити, перебувало 17 тисяч сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Протягом 2020 року в Україні всиновили 1 239 дітей, Українці з них всиновили 992 дитини.

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З 1 січня 2022 збільшать грошову допомогу при народженні дитини

Одне з головних рішень уряду – збільшення обсягу державної підтримки при народженні. Суму збільшать з 41 до 50 тисяч гривень. Ця цифра – не остаточна, у 2023 році її переглянуть ще раз, враховуючи інфляцію.

Допомогу у новому розмірі виплачуватимутьСпочатку виплатять 25% суми, а решту виплачуватимуть протягом 3 років. Щодо допомоги при усиновленні дитини – то наразі сума невідома. Тепер це рішення повинна затвердити Верховна Рада.

Уряд ініціював збільшення допомоги при народженні дитини / Фото Олексія Гончаренка

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Кабмін затвердив Концепцію програми оздоровлення

Кабмін затвердив і Концепцію держпрограми оздоровлення та відпочинку дітей до 2025 року. Шмигаль зазначив, що запровадили принцип "гроші ходять за дитиною". Таким чином, фінансування отримають найбільш відвідувані та успішні заклади.