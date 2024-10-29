Уряд затвердив Порядок забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків

В українській армії перебувають чоловіки та жінки. Тепер при забезпеченні армії будуть враховувати потреби обох статей.

Кабінет Міністрів України затвердив Порядок речового, медичного, психологічного та соціального забезпечення військовослужбовців з урахуванням потреб жінок і чоловіків. Відповідно до нього, дискримінація бійців у цих сферах забороняється.

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Що передбачає цей Порядок

Там прописані принципи забезпечення військових усім необхідним для несення військової служби. Зокрема, жінок у війську будуть забезпечувати засобами особистої гігієни та засобами індивідуального захисту відповідно до антропометричних даних.

Також вдалося окреслити особливості психологічної підтримки та допомоги військовослужбовцям, які зазнали стресу в бойових умовах чи постраждали від сексуальних домагань.

Для військових обох статей передбачене лікування, а також обстеження: для військовослужбовиць – гінекологічне та мамологічне, а для чоловіків – мамологічне та урологічне.

Раніше Верховна Рада підтримала продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. За відповідне рішення віддали свої голоси 311 нардепів. Тепер воєнний стан буде тривати до 9 лютого 2025 року.