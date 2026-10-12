Уряд готує нові правила бронювання: ліміти для оборонки та енергетики можуть урізати до 85%

Кабінет Міністрів розробляє проєкт змін до процедури бронювання військовозобов'язаних, який передбачає скорочення лімітів відстрочки для стратегічних галузей. За новими правилами, максимальну квоту для підприємств оборонно-промислового комплексу та енергетики планують знизити зі 100% до 85%.

Про це йдеться в телеграм-каналі нардепа Ярослава Железняка. Таку інформацію також надавали джерела "РБК-України".

Нова формула розрахунку та спецорган при Кабміні

Окрім зниження відсотків, уряд планує змінити саму базу обчислення кількості військовозобов'язаних на підприємстві. Із загальної чисельності працівників виключатимуть тих, хто вже має законну відстрочку за сімейними обставинами чи через навчання.

На практиці це означає, що якщо на підприємстві зі 100 співробітників 20 осіб мають відстрочку як багатодітні батьки, то стандартна 50-відсоткова квота вираховуватиметься від 80 працівників. У результаті компанія зможе забронювати лише 40 осіб замість 50, як це було раніше.

Ключові повноваження щодо надання статусу критичності пропонують передати новоствореному Координаційному центру при уряді. До складу органу з 17 осіб увійдуть представники СБУ, ГУР, Служби зовнішньої розвідки та Нацполіції.

Без прямої рекомендації цього Центру підприємство не зможе погодити ліміт бронювання понад 50% або отримати статус критично важливого. Окрім того, спецорган матиме право рекомендувати позбавити компанію вже наявного статусу без визначених процедур оскарження.

Реакція оборонного сектору та оновлення критеріїв

Згідно з проєктом змін, до 20 жовтня всі профільні міністерства та обласні військові адміністрації зобов'язані повністю переглянути й оновити галузеві критерії критичності.

Водночас у списку обговорюваних норм наразі немає роз'яснень щодо вже оформлених відстрочок, які перевищують нові ліміти. Ініціатива уряду викликала застереження з боку бізнесу та оборонних організацій.

Війську потрібна зброя. Для її виробництва потрібні люди. Тому бронювання для критично важливих підприємств оборонно-промислового комплексу має залишатися на рівні 100%,

– йдеться у заяві об'єднання "Технологічні сили України".

У спілці наголошують, що український ОПК об'єднує понад 900 компаній та більше 300 тисяч працівників, а підготовка спеціаліста триває місяцями. На думку представників галузі, втрата навіть одного фахівця загрожує зупинкою виробничих ліній.

Як раніше повідомлялося на нашому сайті, 1 вересня в Україні вичерпався термін перехідного періоду для підтвердження статусу критично важливих підприємств за оновленими вимогами.

Компанії мали довести відповідність критеріям щодо рівня заробітної плати та відсутності податкових боргів, а для тих, хто не пройшов процедуру, чинне бронювання працівників було анульовано.