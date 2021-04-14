Уряд виділив гроші на зведення колії європейського зразка до Чопу

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Кабінет Міністрів 14 березня затвердив виділення грошей на нову колію. Вона пролягатиме від Чопу до Ужгорода.

Джерело:

телеграм Дениса Шмигаля

Що відомо про європейську колію

Загальний розмір проєкту становить 5 мільйонів гривень. Рішення про виділення грошей схвалили на засіданні уряду.

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Це дозволить зробити в Ужгороді пересадний вузол з українських колій на європейські,
– заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він додав, що таку колію на Закарпатті демонтували у 1991 році. "Тому дуже символічно, що на 30 рік незалежності ми починаємо її відновлення і Україна стане ближчою до Європи в прямому сенсі цього слова".

Зверніть увагу! З 16 квітня відновлять рух поїзда Львів – Ужгород. Потяг №829/830 скасували понад рік тому. Його відновили, аби сполучити курортні міста Карпат та Закарпаття. Так вдасться уникнути скупчення людей у транспорті.