Уряд за тиждень надав 33 мільярди гривень для ЗСУ: на що витратять ці гроші
12 квітня 2022 , 22:52Читать новость на русском
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на економічному, інформаційному та дипломатичному фронті роблять все, аби допомагати українському війську бити ворогів.
Денис Шмигаль зазначив, що армія – ключовий пріоритет. Саме тому минулого тижня Збройним Силам України додатково спрямували 33 мільярди гривень.
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Крім цього, ще додаткові 1,5 мільярда гривень надали Службі безпеки України.
На що були виділені кошти
- 19 мільярдів гривень підуть на закупівлю озброєння.
- 7 мільярдів гривень на ремонт техніки, а також озброєння.
- 5 мільярдів гривень на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту військовим.
- 1,3 мільярда гривень на оперативне забезпечення.
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