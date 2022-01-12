Уряд затвердив порядок організації продажу газу приватниками на біржі

Кабінет Міністрів ухвалив порядок організації продажу газу приватникам на біржі. Це рішення спрямоване на задоволення потреб суб’єктів господарювання, які виробляють продовольчі товари.

Для втілення цієї ініціативи передбачене створення комітету з нагляду за біржовими торгами. Склад цього органу схвалюватиме Міністерство енергетики.

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Ця ініціатива допоможе стабілізувати ціни

Наприкінці 2021 року уряд вніс 20% газу, який видобувають українські приватні компанії до видів продукції, продаж якої здійснюється лише на організованих торгівельних ринках.

Пізніше цей же об'єм блакитного палива уряд зобов'язав приватників продавати на Українській енергетичній біржі до 30 квітня 2022 року.

Для виробників пшеничного борошна вищого ґатунку, пастеризованого молока жирністю 2,5%, хліба житньо-пшеничного, курячих яєць, соняшникової олії та батонів до 30 квітня також передбачена стабілізація вартості газу. Згідно з рішенням уряду гранична надбавка до ціни на блакитне паливо власного видобутку становитиме не більше 24%. Ця ініціатива Кабміну буде чинною також до 30 квітня.

Для цих же виробників також передбачена торгівельна надбавка на постачання газу не більше 1%.

Оцінка урядової ініціативи різна

За словами першої віцепрем'єр-міністерки – міністерки економіки Юлії Свириденко, за сприяння цього законопроєкту українські газовидобувні компанії можуть уже в січні 2022 року продати близько 80 мільярдів кубометрів газу власного видобутку. Основними покупцями будуть виробники продовольчих товарів.

Однак Асоціація газовидобувних компаній України сприйняла урядову ініціативу не так добре. Там заявили, що державне регулювання ціни на газ може поглибити енергетичну кризу.

Вартість газу спричинила зростання цін на продукти

Ще наприкінці 2021 року прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що в Україні зростуть ціни на продукти через те, що суттєво зросла вартість енергоносіїв, зокрема газу.

Найбільше з початком 2022 року в Україні зросла вартість яєць та овочів. Крім того, змін зазнала іціна на сало, молочку, каші, рис, хліб, яловичину, макарони, олію та масло.

Через зростання цін в Україні на продукти хочуть запровадити спеціальні "картки" для вразливої частини населення. Однак це не називають повторенням радянської практики, як можна подумати.

Водночас уряд доручив Державній службі статистики щодня моніторити ціни на найнеобхідніші товари для населення. У переліку 30 позицій, серед яких овочі, крупи, м'ясо, ліки першої необхідності та пальне.

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