Уряд затвердив стратегію інтеграції переселенців: що вона передбачає

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 28 жовтня повідомив, що уряд затвердив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб. Мета документу – створити умови для інтеграції внутрішньо переміщених людей у територіальних громадах, які їх приймають.

Шмигаль наголосив, що мовиться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг. Окрім того, пріоритетом є створення умов для розвитку потенціалу внутрішньо переміщених осіб на новому місці проживання.

Зауважте Уряд заборонив відключати тепло до кінця опалювального сезону

Сьогодні в Україні налічується більш ніж 1 мільйон 400 тисяч внутрішньо переміщених осіб, тому реалізація чіткого плану дій є критично важливою,

– зауважив прем'єр.

Плани Кабміну

Заступник міністра у справах ветеранів Олексій Ілляшенко розповів, що Кабмін хоче забезпечити житлом усіх переселенців, які мають статус УБД.

У Держбюджеті-2022 запланували на це гроші.

5,5 мільярда гривень вперше в історії було виділено для того, щоб розв'язати ці питання з житлом,

– заявив Ілляшенко.

За словами Ілляшенка, президент Володимир Зеленський намагатиметься закрити всю чергу упродовж 2022 року.

Допис з телеграму Шмигаля:

У Мінсоцполітики заявили, що станом на липень 2021 року в Україні нараховувалося 1 473 650 внутрішньо переміщених осіб

Уряд затвердив Стратегію інтеграції внутрішньо переміщених осіб.

Метою документу є створення умов для інтеграції внутрішньо переміщених осіб в територіальних громадах, які їх приймають. Зокрема, йдеться про забезпечення повного доступу до адміністративних, соціальних та інших послуг, а також створення умов для розвитку потенціалу ВПО на новому місці проживання.

Сьогодні в Україні налічується більш ніж 1 млн 400 тис. внутрішньо переміщених осіб, тому реалізація чіткого плану дій є критично важливою.