Уряд затвердив заходи з протидії штаму Дельта: які обмеження діятимуть

Кабінет Міністрів України 25 червня вніс зміни до карантинних норм. Це зробили, аби запобігти стрімкому поширенню небезпечного штаму коронавірусу Дельта.

Нові карантинні обмеження запрацюють вже з 2 липня 2021 року. Головним чином вони стосуватимуться тих, хто прибуває з країн з високими темпами розповсюдження штаму Дельта.

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Як пояснив головний державний санітарний лікар Ігор Кузін, в Україні розгорнуть пункти тестування на визначення антигену COVID-19. Вони будуть встановлені у пунктах пропуску через державний кордон.

Аби перетнути держаний кордон України, іноземці та особи без громадянства старше 12 років мають пройти тестування безпосередньо в пунктах пропуску. Це правило застосовується до тих, хто прибув з:

Індії;

Великої Британії;

Північної Ірландії;

Росії;

Португалії.

Тестування також обов'язкове для тих іноземців, які перебували на території цих країн не менше 7 днів протягом останніх 14 діб.

Такі ж правила розповсюджуються і на українців, які прибули з вищеперерахованих країн.

У разі позитивного результату іноземці та громадяни України підлягають обов'язковій самоізоляції або обсервації. Супровід осіб від прикордонного контролю до санітарних зон здійснюватимуть працівники Нацполіції.

Як пояснили у МОЗ, із санітарних зон осіб з позитивним тестом перенаправлятимуть до:

закладів охорони здоров'я;

місць обсервації.

Додамо, що список країн зі стрімким поширенням штаму Дельта будуть переглядати та оновлювати в залежності від епідемічної ситуації.