Уряд ухвалив нові правила карантину в Україні: що зміниться

Уряд встановив нові карантинні норми – COVID-сертифікат буде "жовтий" або "зелений". Він міститиме інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19.

Кабмін 13 вересня ухвалив зміни до постанови № 1236, що встановлює нові карантинні обмеження для запобігання поширенню COVID-19. Постанова набирає чинності через 7 днів з моменту публікації.

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Уряд запровадив нові карантинні норми

Так званий "жовтий" сертифікат матиме інформацію про перше щеплення, а "зелений" – про повний курс,

– розповіли у МОЗ.

Окрім того, тепер у разі введення жовтого рівня епідемічної небезпеки:

спростили вимоги до роботи навчальних закладів – працюватимуть за наявності не менше як 80% працівників з "жовтими" чи "зеленими" COVID-сертифікатами;

обмеження не будуть застосовуватися якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть, хоча б один з COVID-сертифікатів.

Кінцеве рішення про те, чи надавати послуги тільки вакцинованим, чи дотримуватись всіх карантинних обмежень, залишається за власником,

– запевнили в міністерстві.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки:

заклади освіти працюватимуть, якщо 100% працівників мають "зелений" COVID-сертифікат;

обмеження не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів "зеленого" COVID-сертифікату.

Люди з COVID-сертифікатом звільняються від самоізоляції

Можуть не проходити самоізоляцію люди, які:

перетинають кордон України та мають "жовтий" чи "зелений" сертифікат про вакцинацію або одужання від COVID-19;

прибувають з тимчасово окупованих територій.

COVID-сертифікати, друкувати на папері відповідного кольору не потрібно.

Очільник МОЗ заявив, що запропоновані зміни – це можливість стримувати епідемічну ситуацію та зберігати економічну активність країни.

Ми говоримо про те, що сьогодні є можливість вакцинуватися та бути захищеним у кожного, наявної вакцини для цього достатньо. Додатково в нас чітко визначені щотижневі кількості поставок вакцин до кінця цього року,

– заявив Віктор Ляшко.

Він також додав, що у МОЗ дозволили навіть вибирати, якою вакциною щепитися, а цього немає у більшості країн.

Що відомо про запровадження карантину