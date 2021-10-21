Уряд знову звільнив поновленого на посаді голову Держрезерву

Кабінет міністрів знову звільнив голову Державного агентства резерву Ярослава Погорілого. Лише напередодні його поновили на посаді через рішення суду.

Погорілого звільнили у зв'язку з переходом на іншу роботу. Про це мовиться у розпорядження уряду від 20 жовтня.

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