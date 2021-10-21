Уряд знову звільнив поновленого на посаді голову Держрезерву

21 жовтня 2021 , 13:42
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Джерело:

розпорядження уряду

Кабінет міністрів знову звільнив голову Державного агентства резерву Ярослава Погорілого. Лише напередодні його поновили на посаді через рішення суду.

Погорілого звільнили у зв'язку з переходом на іншу роботу. Про це мовиться у розпорядження уряду від 20 жовтня.

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Хто наразі очолюватиме Держрезерв

Заступник голови Держрезерву Микита Барабаш тимчасово виконуватиме обов'язки очільника установи. Він обійматиме цю посаду до призначення голови в установленому порядку.

Попереднє звільнення Погорілого

  • Погорілого звільнили 13 травня 2020 року. Це була пропозиція тодішнього міністра економіки Ігоря Петрашка.
  • Однак шостий апеляційний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов Погорілого та поновив його на посаді. У тексті рішення наголосили що немає причин, якими б можна було обґрунтувати звільнення позивача з посади.
  • Єдиною підставою в суді бачили зміну прем'єр-міністра і міністра економіки. Стверджували, що це свідчить про відсутність застосування індивідуального підходу.
Зверніть увагу! Погорілого призначили главою Держрезерву 27 листопада 2019 року. Згодом він підняв тему крадіжок у структурі держпідприємств. Це призвело до скандалу і чиновника звільнили.
Автор: Ольга Музика