Уряд звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови

На засіданні Уряду в середу, 2 квітня, з посади Уповноваженого із захисту державної мови звільнено Тараса Кременя. На цю посаду замість нього поки що нікого не призначили.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Кабінету міністрів України. Дивіться також Рішення ухвалено: уряд схвалив нову Бюджетну декларацію Уряд вирішив звільнити мовного омбудсмена Із 8 липня мовний омбудсмен Тарас Кремінь йде з посади. Його звільнили за рішенням уряду у зв'язку з закінченням строку призначення на посаду. Наразі Уряд не ухвали нового Уповноваженого з захисту державної мови.

