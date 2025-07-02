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24 Канал Новини України Уряд звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови
2 липня, 13:54
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Уряд звільнив Тараса Кременя з посади Уповноваженого із захисту державної мови

Дар'я Смородська

На засіданні Уряду в середу, 2 квітня, з посади Уповноваженого із захисту державної мови звільнено Тараса Кременя. На цю посаду замість нього поки що нікого не призначили.

Про це пише 24 Канал з посиланням на повідомлення Кабінету міністрів України.

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Уряд вирішив звільнити мовного омбудсмена

Із 8 липня мовний омбудсмен Тарас Кремінь йде з посади. Його звільнили за рішенням уряду у зв'язку з закінченням строку призначення на посаду. Наразі Уряд не ухвали нового Уповноваженого з захисту державної мови.
 

 